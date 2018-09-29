В рамках фестиваля Насими группа Cosmic Love выступила в Баку с концертной программой (ФОТО)

29 сентября 2018 01:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередная концертная программа в рамках проходящего в нашей стране Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими состоялась в пятницу.

На музыкальном вечере популярная российская группа Cosmic Love выступила с грандиозной концертной программой. На концерте прозвучали песни из репертуара коллектива, посвященные темам любви и духовного пробуждения. Продемонстрировав прекрасное исполнение, группа представила публике свои вокальные возможности и еще раз доказала связь музыки и эмоций. Концертная программа была встречена с интересом.

Отметим, что фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающими философские взгляды поэта, и “Я – крупица, я - светило…”, которые являются его строками.

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