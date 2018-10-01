Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в презентации скульптур "Песнь в камне" в рамках Фестиваля Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева приняли участие в презентации работ, созданных мастерами III Международного симпозиума по скульптуре "Песнь в камне", проведенного в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими. Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417 гг.), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры. Впервые прошёл в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В период проведения симпозиума скульпторы из Азербайджана, Словении, Аргентины, Грузии, Норвегии, Украины, Бельгии, Греции, Индии, Испании, Сирии, Ирана, Турции, Мексики, Египта, Италии и Румынии создавали различные произведения из природных камней. Работы были выставлены в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала".

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и президент Baku Media Center Арзу Алиева осмотрели работы, созданные участниками симпозиума, интересовались процессом создания. Скульпторы выражали благодарность за организацию симпозиума, возможность показать свое мастерство и поделиться опытом с коллегами, особо подчеркивая, что природные камни Азербайджана очень подходят для создания произведений искусства, выражения мыслей и творческих идей.

Скульпторы из разных стран мира, которые работали под открытым небом в бакинском поселке Гала, постарались показать в своих работах свое видение творчества и философии Насими, воплотить идеи, вложив в каждое произведение все свое мастерство и душу, создав свою песнь в камне.

Скульптура – один из древних видов изобразительного искусства, и корни этого искусства в Азербайджане уходят глубоко в историю. Еще в древние времена в Азербайджане находили различные природные камни, отличающиеся особенностями и цветом. Пластические особенности абшеронского известняка, карабахского речного камня и черного мрамора, желтовато-белого шамкирского песчаника определяют своеобразие местной архитектуры и ее декоративных украшений.

Оригинальный подход и креативность мышления скульпторов было воплощено в удивительные произведения искусства, каждый из которых был самобытен и неповторим.

В беседе с корреспондентом Trend, зарубежные скульпторы, многие их которых впервые приехали в Баку, выразили восхищение столицей Азербайджана, ее древней и современной архитектурой, гостеприимством и радушием людей. И некоторые из них раскрыли замысел созданного произведения.

Людмила Мыско из Украины создала произведение "Независимость" в искусстве абстракции - узла и возвышающейся головы: "Насими обладал независимым мышлением, не поддавался на давление и угрозы даже перед страшной казнью. Никакие стягивающие узлы не могли сковать его волю, мысли и идеи, и он возвысился над обществом, озаряя своим просвещением".

Стефан Оссобито из Италии представил свое произведение "Цветок" в виде раскрывающихся лепестков: "Творчество Насими вечно, как раскрывающийся цветок, несущий современному миру мысли из прошлого, но очень актуальные в наши дни – доброта, милосердие, гуманизм, любовь к ближнему и окружающему миру. Без этого жизнь человечества обречена".

Карлос Монге из Мексики показал произведение "Порог" в виде символа дома и начала пути: "Человек входит в дом с порога и попадает в свой мир, который он создал для собственного удобства. Насими перешел этот порог и создал мир не собственного, а для благоденствия человечества. Он предначертал путь, по которому следует идти, чтобы достичь настоящей истины, а не тленных прикрас жизни".

Имран Мехтиев из Азербайджана в композиции "Жизнь" свисающий шар, который ударяясь об стены, оставляет трещины: "Насими всегда боролся с невежеством и несправедливостью, и, получая силу от Всевышнего разрушает зло человечества, и в то же время сам возвышается на небеса. Он жертвует собою во благо будущего людей".

Лаура Маркос из Аргентины назвала свою работу "Дух в нравственном теле", изобразив его в виде сердца: "Метафизика суфизма, которое проповедовал Насими в хуруфизме, проходит через сердце человека и все находится во власти его души и разума. Величие человека находится в его внутреннем мире и каждый должен верить в свои силы для достижения поставленных высоких целей".

Нильс Хансен в "Энергетическом ядре" воплотил замыкающийся круг на четырехугольном постаменте с выгравированной на азербайджанском языке именем поэта - Имадеддин Насими: "Четыре стороны света – Север, Юг, Запад и Восток – Насими призывает человечество к единству во имя благодарных целей. Он верил, что люди будущего обязательно объединятся, чтобы спасти нашу землю от разрушений и катаклизмов, как природных, так и душевных"



Фестиваль Насими прошёл под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими – Шамахы были организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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