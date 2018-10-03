Азербайджан демонстрирует наиболее бережное сохранение русского языка на всем постсоветском пространстве - ИНТЕРВЬЮ

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью с ректором Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, членом Общественной палаты РФ, профессором Маргаритой Николаевной Русецкой.

О роли русского языка в Азербайджане

«Сегодня много говорится о сохранении единого образовательного пространства в странах бывшего Союза как важнейшем факторе гуманитарного сотрудничества и развития экономических, торговых, научных связей, тем не менее одним из самых первоочередных и явных путей к этому единому пространству является сохранение единого русскоязычного пространства.

Действительно, на всем постсоветском пространстве нет другого второго языка, кроме русского, на котором бы имелась широкая база мировой литературы, фундаментальных научных трудов, учебной, технической и научной литературы.

Поэтому сохранение русского языка как безальтернативного средства общения предоставляет огромную возможность для всех нас – жителей постсоветского пространства, с тем, чтобы пользоваться всеми русскоязычными источниками литературы, и применять их в образовательной, научной и профессиональной сферах.

Азербайджан - это та страна, которая на своем примере демонстрирует наиболее бережное сохранение и развитие русского языка на всем постсоветском пространстве. На это в первую очередь указывает статистика по изучению русского языка в Азербайджане.

Более чем в 300 средних школах Азербайджана изучается русский язык, преподавание на нем ведется в высших учебных заведениях страны. Разумеется, это очень высокие показатели, и они не могут не радовать нас в России.

Наш институт является фундаментальным заведением по изучению русского языка, поэтому мы параллельно отслеживаем русистику и в целом уровень сохранения русского языка на постсоветском пространстве, за рубежом и в дальнем зарубежье. Мы надеемся, что в дальнейшем в странах постсоветского пространства не только сохранится русский язык, но и будет динамично развиваться, изучаться и внедряться во все сферы межкультурного взаимодействия".

Наши партнеры в Азербайджане

"Одним из наших надежных партнеров по сотрудничеству является Азербайджанский университет языков, которым руководит профессор Кямал Абдуллаев. Именно этот вуз Азербайджана вошел в партнерскую сеть «Институт Пушкина». В этом году у нас уже были совместные встречи с коллегами в Баку в рамках двустороннего сотрудничества на Международной научной конференции «Гейдар Алиев: Идеология мультикультурализма и толерантности», организованной азербайджанским университетом.

Секция называлась «Поверх границ. Россия - Азербайджан: опыт межкультурного взаимодействия» и была посвящена традициям и планам в области совместных образовательных проектов, межкультурного диалога и сотрудничества. Мы также планируем расширять наше сотрудничество в рамках реализации совместной образовательной программы «Эпосы как культурные коды», направленной на расширение кругозора школьников России и Азербайджана. Благодаря этой программе в России и Азербайджане более основательно будет изучена информация о культурном коде наших наций, опять-таки на основе изучения произведений русского и азербайджанского героического эпоса".

Совместные инициативы в сфере образования

"На недавнем российско-азербайджанском межрегиональном форуме в Баку мы подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве с Азербайджанским университетом языков. Наше выступление в ходе «круглого стола» на тему «Укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере» было посвящено развитию образовательных контактов. Всем, кто интересуется глубоким изучением русского языка, мы предлагаем ознакомиться с нашим порталом - «Образование на русском», где можно найти полезную и содержательную информацию, а также подключиться к курсам обучения русского языка. Более того, мы предлагаем нашим коллегам в Азербайджане присоединиться к международной волонтерской программе «Послы русского языка в мире».

Плюсы идеологии гуманитарного волонтерства

"Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире» - один из самых успешных проектов нашего института, она была создана три года назад и уже объединяет более двухсот студентов российских и зарубежных вузов, которые серьезно интересуются изучением русского языка и намерены строить свою профессиональную карьеру в этом направлении. Для углубления данной программы организуются экспедиции в страны ближнего и дальнего зарубежья, в ходе которых проводятся интерактивные занятия для школьников и студентов с тем, чтобы углубить их знания об истории России, ее культуре, науке и прочее. На мой взгляд, такое живое общение и контакты на местах очень важны, к тому же после окончания экспедиций они не прерываются, а продолжаются посредством социальных сетей, интернета.

Запуск этой программы очень важен, поскольку в современном мире широких возможностей и коммуникаций, скоростного интернета, самой большой ценностью остается прямое общение. Отмечу, что в программу была заложена идеология гуманитарного волонтерства - поиска студентов, которые разделяют наше видение по сохранению, развитию и популяризации русского языка.

Ее участниками могут стать студенты всех вузов, в том числе и зарубежные студенты. Для этого мы отбираем каждого на основе довольно строгих, жестких конкурсов, после чего все проходят программу по изучению основ преподавания русского языка, истории дипломатических взаимоотношений России, народной дипломатии".

Ближайшие планы

"В институте русского языка им. А. С.Пушкина с участием представителей азербайджанской диаспоры в России планируем открыть программу для детей, которым требуется дополнительная помощь в изучении русского языка. К работе над проектом привлечены также представители посольств Азербайджана и Российской Федерации. На мой взгляд, реализация подобных инициатив крайне важна, так как нацелена на всестороннее изучение русского языка, с тем, чтобы дети чувствовали себя более комфортно на уроках, да и в целом были адаптированы в русскоязычной среде. Внедрение в жизнь такой программы было бы логично как в России, так и в Азербайджане, и эту идею мы предложили и в вашей стране. Думается, что это будет новым этапом взаимоотношений с азербайджанской диаспорой в России, и положительным фактором сотрудничества с Азербайджаном в целом".

Об азербайджанских студентах в России

Для поступления в российские вузы, в том числе в наш институт, приезжают молодые люди со всех стран постсоветского пространства, и из Азербайджана в первую очередь. И среди азербайджанских студентов, которые учатся в нашем вузе, немало тех, кто, успешно закончив вуз, продолжает образование в аспирантуре или работает в качестве сотрудников нашего института. Азербайджанские студенты великолепно владеют русским языком, и подают надежды на то, что в будущем будут достойно нести свои знания в массы, внося свой вклад в развитие и процветание русского языка в науке, в дальнейшей профессиональной и образовательной деятельности».

(Автор: Матанат Насибова)

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