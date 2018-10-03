Парламенту Азербайджана нужно действовать совместно с другими органами в вопросах прав человека - депутат

БАКУ /Trend/ - Парламенту Азербайджана нужно действовать совместно с правоохранительными органами в вопросах прав человека.

Об этом в среду на заседании парламентского комитета по правам человека сказал депутат Хикмет Бабаоглу.

«Статистика также говорит о необходимости совместной деятельности с правоохранительными органами, потому что поступающие жалобу диктуют это», - отметил Бабаоглу.

По его словам, комитет может усилить работу в этом направлении.

«Поэтому предлагаю добавить еще один пункт в повестку дня - «Осуществление совместной деятельности с правоохранительными органами, министерством обороны, Пенитенциарной службой и судебными органами в вопросах прав человека», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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