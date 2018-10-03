В Азербайджане в прошлом году прекращены полномочия семи председателей судов

3 октября 2018 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане только по результатам прошлогоднего оценивания были прекращены полномочия 20 судей, в том числе семи председателей судов, а также понижены в должности шесть председателей судов и восемь судей апелляционных судов.

Об этом во время расширенного совещания с участием председателей Ширванского апелляционного суда и судов первой инстанции, входящих в его юрисдикцию, сказал министр юстиции, председатель Судебно-правового совета Фикрет Мамедов, говорится в сообщении министерства в среду.

На совещании были обсуждены мероприятия по совершенствованию деятельности судов, допущенные в этой сфере недостатки и предстоящие задачи.

Было отмечено, что в рамках совершенствования деятельности судов постоянно в центре внимания находятся вопросы, связанные с обеспечением справедливости судебных решений, повышением прозрачности и недопустимости коррупции. За прошедший период решением Судебно-правового совета в отношении судей, допустивших серьезные правонарушения, коррупционные правонарушения и другие вызвавшие обоснованное недовольство граждан нарушения, были приняты строгие дисциплинарные меры.

Также было сказано о том, что продолжается работа по принципиальной оценке деятельности судей и устранению из судебной системы лиц, порочащих имя и авторитет судебной системы, а также по комплектации судейского корпуса новым поколением юристов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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