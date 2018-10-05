Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные

5 октября 2018 21:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу, в регионе Большого и Малого Кавказа днем преимущественно без осадков, утром и вечером ожидаются краткоременные дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 18-23, в горных районах - 9-14 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 20-25, в горных районах 11-16 градусов тепла.

В низменных районах будет преимущественно без осадков, в воскресенье днем возможны кратковременные дожди, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 18-23 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков, ветер восточный. Максимальная температура воздуха составит 22-27 градусов тепла.

В Баку в субботу днем, а также в течение всего дня в воскресенье преимущественно без осадков, ветер умеренный юго-восточный. Максимальная температура воздуха составит 19-21 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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