Войска химзащиты азербайджанской армии подготовлись к обслуживанию спецтехники в зимний период (ФОТО)

6 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воинских частях Войск химической защиты Азербайджана организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимний период, говорится в субботу в сообщении минобороны.

Основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, которые предстоит выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере.

В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий.

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