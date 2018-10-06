Соревнования в Национальной арене гимнастики в Баку проходят на высшем уровне - казахстанский тренер

6 октября 2018 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соревнования в Национальной арене гимнастики в Баку проходят на высшем уровне.

Об этом сказала Trend в субботу на полях IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике тренер сборной Казахстана Диана Суздикова.

"Соревнования в Баку организованы на высшем уровне, у нас в команде все довольны. Это большая мотивация для гимнастов заниматься и достигать больших результатов. В арене гимнастики в Баку созданы все условия. Я тоже была спортсменкой, и могу сказать, что это лучшая организация. Здесь хорошая тренировочная зона, замечательная арена, и еще, что важно, - очень приветливый персонал", - сказала она.

Тренер из Казахстана осталась довольна выступлениями своих подопечных.

"Для моих подопечных это первый международный старт, и считаю, что они выступили неплохо. Признаюсь, думала, что они будут волноваться, забудут программу. Но я осталась довольна их выступлением, для первого раза очень хорошо", - добавила Суздикова.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступят в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана (“Оджаг Спорт” и “AyUlduz”), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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