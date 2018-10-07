Лучшие моменты второго дня Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

7 октября 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня проходят соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступают гимнасты из Казахстана и Украины.

Trend представляет читателям лучшие моменты второго дня IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия – зрительница
Общество 16:07
Обязательно приеду на соревнования в Баку еще раз - казахстанская гимнастка
Общество 15:08
Сборную Азербайджана по аэробной гимнастике тренирует специалист высокого класса – российский тренер
Общество 14:33
Стартовал финальный день IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:48
Казахстанская спортсменка в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку
Общество 6 октября 22:34
Лучшие моменты c Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 6 октября 20:01
Лента новостей
Анкара раз и навсегда закрыла тему кредитования МВФ - Эрдоган
Турция 18:22
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
Общество 18:10
Французская Bouygues займется проектированием и строительством туристической зоны "Кадимий Бухоро"
Узбекистан 17:54
Президент Южной Кореи рассказал о перспективах саммита США и КНДР
В мире 17:44
Помпео обсудил с Ким Чен Ыном возможность второго саммита КНДР-США
США 16:52
Два человека ранены при стрельбе в центре Парижа
Европа 16:29
В Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия – зрительница
Общество 16:07
В Афганистане не менее семи силовиков погибли при атаке талибов
Другие страны 15:55
В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар
Европа 15:33