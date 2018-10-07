Лучшие моменты второго дня Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня проходят соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступают гимнасты из Казахстана и Украины.

Trend представляет читателям лучшие моменты второго дня IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

(Фото: Заур Мустафаев)

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