С созданием предприятий "Азерхалча" 5 тыс граждан будут обеспечены рабочими местами

БАКУ /Trend/ - С созданием предприятий "Азерхалча" пять тысяч граждан до конца следующего года будут обеспечены рабочими местами. Об этом сказал председатель правления открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

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