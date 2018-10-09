С созданием предприятий "Азерхалча" 5 тыс граждан будут обеспечены рабочими местами

9 октября 2018 23:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С созданием предприятий "Азерхалча" пять тысяч граждан до конца следующего года будут обеспечены рабочими местами. Об этом сказал председатель правления открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов во вторник в ходе прошедшего под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседания Кабинета министров, посвящённого итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

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