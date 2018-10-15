Выдача религиозным общинам Азербайджана автомобилей - показательный случай - Сиявуш Новрузов

15 октября 2018 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предоставление религиозным общинам Азербайджана автомобилей является показательным случаем.

Об этом в понедельник сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Председатель комитета сказал, что в Азербайджане, несмотря на отделение религии от государства, мы постоянно наблюдаем заботу государства в отношении религии.

"Это проявляется как в строительстве и ремонте мечетей и их передаче верующим, а также в участии главы государства в религиозных церемониях и предоставлении религиозным общинам транспортных средств. Речь не идет об отдельных лицах, а об общинах. Общины обеспечиваются транспортными средствами, и этот процесс уже начался", - отметил Новрузов.

Напомним, что ранее в Фонде пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами 14 религиозным общинам были предоставлены автомобили "Khazar SD", говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

В церемонии приняли участие руководство и члены попечительского совета Фонда.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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