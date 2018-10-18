Из-за проседания дороги на центральной улице Баку пострадало несколько деревьев

БАКУ /Trend/ - В результате проседания участка дороги на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку пострадало несколько деревьев, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в четверг.

Территория была осмотрена сотрудниками министерства и было установлено, что пострадали две софоры. Сейчас на территории ведутся ремонтно-восстановительные работы. Для восстановления биологического развития деревьев осуществляется агротехнический уход с участием специалистов минэкологии.

Напомним, что вчера на улице Самеда Вургуна в Баку просела дорога

Как сказали накануне в Госагентстве автомобильных дорог, около этой дороги строительная компания строит многоэтажное здание. Во время строительства опорные сваи не забивались, в результате у края дороги просел участок шириной три и длиной 60 метров. Автодвижение по дороге не перекрыто. Изучается нанесенный ущерб, ведутся переговоры со строительной компанией, вполне вероятно, что ущерб будет полностью возмещен компанией.

А сотрудник строительной компании Нуран Гасанзаде сказал Trend, что опорные стены вокруг здания были сооружены правильно и вовремя.

"Главной причиной проседания дороги является просочившаяся из подземных труб вода. В настоящее время рабочие делают все возможное, чтобы устранить эту проблему", - сказал Гасанзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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