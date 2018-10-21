Минэкологии Азербайджана о ситуации в оползневой зоне в бакинском поселке

21 октября 2018 10:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ситуация в оползневой зоне в поселке Бадамдар города Баку остается напряженной.

Об этом говорится в сообщении оперативного Штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье по состоянию в зоне оползня на 09:00.

Согласно сообщению, наблюдаются расширения в трещинах, расположены по правую и левую стороны оползня.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
О ситуации в зоне оползня в бакинском посёлке Бадамдар
Общество 20 октября 22:00
В зоне оползня в бакинском посёлке Бадамдар произошли обвалы
Происшествия 20 октября 20:03
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 20 октября 16:04
В зоне оползня в Баку наблюдаются небольшие обвалы
Происшествия 20 октября 12:50
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 20 октября 09:57
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 19 октября 19:10
Лента новостей
Министр обороны Великобритании поддержал решение Трампа отказаться от ДРСМД
Европа 11:15
Министр обороны Малайзии призвал остановить милитаризацию Южно-Китайского моря
Другие страны 10:39
Дмитрий Савельев: Должны быть приложены все усилия для признания трагедии в Ходжалы геноцидом азербайджанского народа на всех мировых площадках
Политика 10:14
Израиль открывает границу с Газой после снижения напряженности
Израиль 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Морской порт Актау начал приём нового вида груза из Бакинского порта (Эксклюзив)
Бизнес 09:42
Азербайджанские и российские женщины-предприниматели планируют создать совместный бизнес (Эксклюзив)
Бизнес 09:40
В районе Центральноиндийского хребта произошло землетрясение магнитудой 5,9
Другие страны 08:37
Здесь и сейчас: невероятный концерт американского рэпера Wordsmith в Баку (ФОТО)
Культура 08:13