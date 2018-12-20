Десять процентов из 320 бакинских школ переполнены - министр

БАКУ /Trend/ - Десять процентов из 320 бакинских школ сталкиваются с проблемой переполненности. Об этом в четверг сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

«Переполненность школы означает, что число желающих учиться в этой школе превышает количество имеющихся мест. Поэтому во время приема в школы на территории, где наблюдается высокая плотность, применяется географически-территориальный принцип», - пояснил министр.

Министр напомнил, что при приеме в школу преимущество отдается учащимся, проживающим на микротерритории этого учебного заведения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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