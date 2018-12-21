В БГУ прошла III Международная конференция “Азербайджанцы мира: история и современность" (ФОТО)

21 декабря 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошла III Международная научная конференция “Азербайджанцы мира: история и современность», посвященная 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на вуз.

Мероприятие организовано научно-исследовательской лабораторией «Азербайджанцы мира: историческая демография» исторического факультета БГУ при поддержке организации «Историческое общество Азербайджан», Государственного комитета по работе с диаспорой и Объединения молодежи тюркского мира.

Открывая мероприятие, декан исторического факультета, доцент Азад Рзаев пожелал успехов конференции. Представитель Государственного комитета по делам диаспоры Валех Гаджиев и председатель Исторического общества Азербайджана профессор Тофиг Мустафазаде поблагодарили руководство БГУ за организацию конференции.

Пленарное заседание конференции продолжилось слушанием научных докладов. Профессор Анар Искендеров выступил с докладом «Место АДР в истории государственности», доцент Фирдовсия Ахмедова - «Выгоды Советской России от лозунга «независимость» в отношении к Азербайджану», доцент Ильгар Нифталиев - «Политика Великобритании в армяно-азербайджанском конфликте в 1918-1919 годы».

Конференция продолжает работу в 19 секциях, будет заслушано 105 докладов.

В мероприятии принимают участие исследователи из Турции, Украины, Казахстана и России, а также из регионов Азербайджана.

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