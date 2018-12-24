В Азербайджане около 200 пациентов были обследованы с целью выявления инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана сделал заявление о положении в стране в связи с угрозой вирусных инфекций.

Как сказала Trend заместитель директора Центра Афаг Алиева, несмотря на начало сезона эпидемий вирусных инфекций, уровень заболеваемости в Азербайджане снизился по сравнению с прошлым годом. В Баку данный показатель упал на 10 процентов, по всей стране – на один процент.

Алиева сказала, что в соответствие с соответствующим приказом министерства здравоохранения, в текущий осенне-зимний сезон у порядка 200 пациентов были взяты образцы с целью исследования наличия острых респираторных вирусных инфекций, и гриппа. Но в результате лабораторных исследований у пациентов не было обнаружено каких-либо вирусов.

Заведующий директором добавила, что в соответствие с приказом Минздрава, продолжаются мероприятия для обнаружения болезней, усиления мероприятий по дезинфекции на предприятиях, а также проведения обследований.

«В настоящее время ситуация в связи с инфекционными заболеваниями полностью стабильная, предпринимается меры по контролю над ситуацией. Как в дошкольных учреждениях, так и в школах, и лечебных учреждениях проводятся профилактические мероприятия», - отметила Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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