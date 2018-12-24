Журналист Trend награждена дипломом за подготовку материалов о российско-азербайджанских отношениях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Журналист АМИ Trend Ляман Зейналова в понедельник награждена дипломом посольства России за "подготовку высокопрофессиональных материалов о российско-азербайджанских отношениях в средствах массовой информации Азербайджана".

Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников поблагодарил журналистов за совместную работу по укреплению всесторонних связей между Россией и Азербайджаном.

Бочарников отметил, что Россия расценивает отношения с Азербайджаном как стратегическое партнерство.

"В этом году наблюдалось укрепление стратегического партнерства. Активизация наблюдалась во всех сферах сотрудничества", - сказал он.

Говоря о приоритетах сотрудничества на 2019 год, Бочарников отметил, что это продолжение работы по тем сферам, о сотрудничестве по которым договорились в 2018 году.

"В этом году мы договорились о многом, прежде всего о развитии торгово-экономических отношений", - сказал дипломат.

2019 год будет насыщенным с точки зрения развития торгового сотрудничества между Азербайджаном и Россией, добавил он.

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