В бакинских школах проведен мониторинг

26 декабря 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во II, IV, VI и VIII классах общеобразовательных школ 12 административных районов Баку был проведен мониторинг, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Так, были проверены знания учащихся по языку обучения, математике, иностранному языку.

Результаты мониторинга планируется объявить в ближайшие дни.

Мониторинг нацелен на проведение анализа результатов учебы, принятие соответствующих мер в этом направлении, повышение уровня знаний по выпускным предметам.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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