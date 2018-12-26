Бакинская Высшая школа нефти подготовила Отчет в области устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Бакинская Высшая школа нефти БВШН), подготовила отчет в области устойчивого развития вуза в 2017-2018 учебном году, став первой среди вузов страны в подготовке отчета об устойчивом развитии, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

Главная цель отчета в области устойчивого развития БВШН заключается в том, чтобы на основе принципов прозрачности проинформировать общественность об итогах деятельности вуза в области экономического и социального развития и охраны окружающей среды. В документ вошли такие разделы, как интеграция Целей Устойчивого Развития (ЦУР) в стратегии БВШН, подходы к концепции устойчивого развития и ее применении в сфере образования, научных исследований, а также операционной и организационной деятельности. Данный отчет призван отразить принципы корпоративной ответственности Высшей школы и является вкладом в достижение ЦУР в Азербайджанской Республике. БВШН взяла на себя обязательство выпускать Отчет в области устойчивого развития каждые два года и призывает другие заведения подготовить подобный отчет.

Следует отметить, что отчет подготовлен на основе стандартов «Глобальной Инициативы по Отчётности» (Global Reporting Initiative) и достоверность включенной в него информации проверена и подтверждена компанией EY в Азербайджане.

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