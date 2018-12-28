В Азербайджане установлен размер страховых взносов на обязательное медстрахование

28 декабря 2018 16:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в закон «Об обязательном медицинском страховании», связанные со страховыми взносами на обязательное медицинское страхование, сообщает в пятницу Trend.

Изменения, обсуждавшиеся на сегодняшнем пленарном заседании парламента, предусматривают выплату страховых взносов в размере 29 манатов в год на душу населения по базовой части пакета услуг.

Согласно изменениям, по дополнительной части пакета услуг страховые взносы для лиц, назначенных структурой, определенной Милли Меджлисом, соответствующим органом исполнительной власти, а также для лиц, работающих на выборной должности, будут составлять два процента от фонда оплаты труда и два процента от заработной платы застрахованного лица.

Взнос по дополнительной части пакета услуг предлагается в размере 120 манатов в год на душу населения для лиц до 18 лет, не работающих и не занимающихся предпринимательской деятельностью, для лиц до 23 лет, получающих очное профессиональное, среднее специальное и высшее образование, получающих трудовую пенсию, членов семей, получающих адресную социальную помощь, беременных женщин, для женщин, находящихся в оплачиваемой социальном отпуске после родов, женщин, находящихся в частично оплачиваемом социальном отпуске.

Источниками финансирования обязательного медицинского страхования являются страховые взносы обязательного медицинского страхования, средства государственного бюджета, доход, полученный в результате использования права суброгации, доходы, полученные в результате направления свободных средств по обязательному страхованию на инвестиции, средства, выделенные из страховых взносов, предусмотренных законом «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», предоставляемые в соответствии с законом «О грантах» гранты, пожертвования и так далее.

Изменения были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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