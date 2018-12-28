В Азербайджане обнародован прогноз погоды на январь

БАКУ /Trend/ - В январе 2019 года распределение температуры воздуха на территории Азербайджана будет неравномерным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Прогнозируется, что количество месячных осадков будет близким к климатической норме, местами выше нормы.

В первые дни января будет преобладать умеренная погода, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 3-4 градуса тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в некоторые дни – 1-6 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни – от двух градусов мороза до трех градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 18-28 миллиметров), местами – выше нормы.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура воздуха ожидается 0-2 градуса мороза (ночью 3-8, в некоторые дни – 11-16 градусов мороза, в горах – 18-23 градуса мороза, днем 4-9 градусов тепла, в некоторые дни – 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 14-25 миллиметров).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском районе, а также в Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха ожидается 1-3 градуса мороза (ночью 2-7 градусов мороза, в некоторые дни – 10-14 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла, в некоторые дни – 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 16-24 миллиметра), местами – выше нормы.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Физулинском и Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градуса тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в некоторые дни – 2-6 градусов мороза, днем – 6-11 градусов тепла, в некоторые дни 2-6 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в некоторые дни от двух градусов мороза до трех градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 10-32 миллиметра).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит от двух градусов мороза до одного градуса тепла (ночью – от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в некоторые дни – 7-12, высоко в горах - 17-22 градуса мороза, днем 5-10 градусов тепла, в некоторые дни – 0-5 градусов мороза), что в пределах климатической нормы. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 22-49 миллиметров), местами будет выше нормы.

В Агдашском, Мингячевирском, Евлахском, Гекчайском, Кюрдамирском, Имишлинском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается 3-5 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни – от одного градуса мороза до четырех градусов тепла), что близко к климатической норме. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 17-30 миллиметров), местами будет выше нормы .

В Масаллинском, Лянкяранском, Астаринском, Лерикском, Ярдымлинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается 2-5 градусов тепла (ночью 1-6 градусов тепла, в некоторые дни – 0-5, в горах – 10-15 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла, в некоторые дни – от двух градусов мороза до трех градусов тепла), что находится в пределах климатической нормы. Количество месячных осадков будет близким к климатической норме (норма 63-98 миллиметров), местами – выше нормы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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