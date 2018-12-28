В Азербайджане более 25% кандидатов успешно сдали экзамен по приему на госслужбу

28 декабря 2018 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы некоторые статистические показатели о кандидатах, впервые принявших участие в экзамене 23 декабря по приему на госслужбу по группе административно-исполнительных должностей, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

1394 человека из прошедших регистрацию для участия в экзамене принимали в нем участие впервые. 397 человек из них успешно сдали экзамен. Данные 454 лиц, сдавших экзамен, были внесены в систему "Реестр государственных служащих". Они делятся на категории принятых на работу в результате интервью или конкурса на основе срочного трудового договора и уволенных с работы.

56 человек были приняты на работу в результате конкурса или интервью. В настоящее время данные лица работают на государственной службе.

343 человека из числа принятых на работу на основе срочного трудового договора и на других основаниях прошли регистрацию для участия в экзамене, из которых 51 человек успешно прошел его.

55 человек из числа лиц, относящихся к категории уволенных с работы, прошли регистрацию для участия в экзамене, из которых 12 успешно сдали его.

Напомним, что в целом 475 (25,7 процента) из 1848 кандидатов, которые прошли регистрацию для участия в экзамене, смогли успешно его сдать.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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