В Азербайджане испытали снаряд для 125-миллиметровой танковой пушки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прошли полигонные испытания созданного на предприятиях министерства оборонной промышленности снаряда для 125-миллиметровой танковой пушки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

На испытаниях, которые проходили с участием специалистов министерства оборонной промышленности и боевой техники и личного состава министерства обороны, были проведены стрельбы из танка T-90C и достигнут положительный результат.

Осколочно-фугасный снаряд используется для стрельбы из 125-миллиметровой танковой пушки, установленной на танках T-72 и T-90C. Снаряд предназначен для нанесения ущерба живой силе противника, полевым блиндажам, огневым позициям артиллерии, минометов, ракетных устройств и различным видам огневых средств.

По результатам испытаний были подтверждены высокие баллистические характеристики снаряда, его надежность и безопасность.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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