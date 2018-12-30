При поддержке Центра Гейдара Алиева в Баку прошёл велопробег под девизом «Наша сила – в солидарности» (ФОТО)

30 декабря 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника состоялся массовый велопробег под девизом «Наша сила – в солидарности», организованный Клубом велоспорта Службы государственной безопасности (СГБ) при поддержке Центра Гейдара Алиева, Федерации велоспорта Азербайджана (ФВА), Республиканской олимпийской велосипедной школы, Общественного объединения юных велосипедистов и Клуба велосипедистов-инвалидов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, члены Клуба велоспорта СГБ, профессиональные велосипедисты и велосипедисты-любители, представители Клуба велосипедистов-инвалидов Азербайджана и средств массовой информации.

Участники велопробега стартовали с площади Азнефть, проехали по проспекту Нефтяников и завершили праздничный пробег перед Центром Гейдара Алиева.

Участники велопробега, продемонстрировавшие в конце года большую солидарность и единство, в завершение сфотографировались на память.

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