При поддержке Центра Гейдара Алиева в Баку прошёл велопробег под девизом «Наша сила – в солидарности» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника состоялся массовый велопробег под девизом «Наша сила – в солидарности», организованный Клубом велоспорта Службы государственной безопасности (СГБ) при поддержке Центра Гейдара Алиева, Федерации велоспорта Азербайджана (ФВА), Республиканской олимпийской велосипедной школы, Общественного объединения юных велосипедистов и Клуба велосипедистов-инвалидов Азербайджана.

В мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, члены Клуба велоспорта СГБ, профессиональные велосипедисты и велосипедисты-любители, представители Клуба велосипедистов-инвалидов Азербайджана и средств массовой информации.

Участники велопробега стартовали с площади Азнефть, проехали по проспекту Нефтяников и завершили праздничный пробег перед Центром Гейдара Алиева.

Участники велопробега, продемонстрировавшие в конце года большую солидарность и единство, в завершение сфотографировались на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.