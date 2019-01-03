В какие страны выезжали азербайджанцы на Новый год

3 января 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошедшие праздничные дни азербайджанцы больше всего выезжали в Турцию и Грузию, сказал в четверг Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, сократилось число азербайджанцев, посетивших Дубай.

«Традиционно азербайджанцы на праздники больше всего посещают Турцию, Грузию, европейские страны и Дубай. По сравнению с прошлым годом сократилось число поездок в Дубай, а число поездок в Грузию увеличилось», - сказал Багиров.

Председатель ассоциации также рассказал об иностранцах, посетивших страну в праздничные дни.

«На праздники большое количество туристов было из Саудовской Аравии, Кувейта и Катара. Также приехало большое количество туристов из России. Прибывающие в Азербайджан иностранцы, наряду со столицей, больше всего посещали Габалинский район», - отметил председатель ассоциации.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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