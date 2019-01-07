Представители омбудсмена встретились с блогером Мехманом Гусейновым в Бакинском СИЗО

БАКУ /Trend/ - Члены Национальной превентивной группы уполномоченного по правам человека (омбудсмена) посетили Бакинский СИЗО Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу аппарата омбудсмена.

В ходе посещения, организованного на основании Конституционного закона об уполномоченном (омбудсмене) по правам человека и Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, содержащиеся в этом учреждении обвиняемые лица, были приняты в индивидуальном порядке, изучена ситуация с обеспечением их прав, выслушаны обращения.

В рамках посещения в присутствии главы Национальной превентивной группы и врача конфиденциально был принят и Мехман Гусейнов, содержащийся в этом учреждении. Было выслушано его обращение, в присутствии врача проверены его самочувствие и ситуация с приемом пищи. Мехман Гусейнов принимает пищу, получает посылки, находится под повседневным наблюдением врача и чувствует себя нормально.

Во время посещения было направлено в Генеральную прокуратуру для рассмотрения письменное обращение Мехмана Гусейнова.

Напомним, что решением Сураханского районного суда блогер Мехман Гусейнов осужден на два года лишения свободы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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