В Азербайджане становится все больше детей с проблемами зрения, речи и позвоночника

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается число детей, у которых во время профилактических обследований выявляются проблемы со зрением, речью и позвоночником, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Так, в 2017 году в Азербайджане профилактическое обследование прошли 2 457 400 детей. У двух тысяч из них были обнаружены проблемы со слухом, у 13 300 оказалось слабое зрение, у 2800 – проблемы с речью и трех тысяч – сколиоз.

В 2016 году 2 200 детей из обследованных 2 460 400 имели проблемы со слухом, у 10 100 детей было слабое зрение, у 2500 были проблемы с речью и у 2800 детей был диагностирован сколиоз.

Согласно статистике 2015 года, у двух тысяч из 2 412 400 обследованных детей были проблемы со слухом, у 9 100 детей – со зрением, у двух тысяч детей – с речью и у 2 100 детей был выявлен сколиоз.

Если в 2015 году было выявлено 1200 детей с неправильной осанкой, то в 2016 и 2017 годах - у 1600.

Статистических данных по 2018 году пока нет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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