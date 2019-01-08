В Азербайджане выросло количество пчелиных семей

8 января 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджане было произведено три тысячи тонны меда, сказал во вторник Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По словам председателя Ассоциации, потребление составило пять тысяч тонн: «Производимый в стране мед обеспечивает 65-70 процентов населения страны».

Хасратов отметил, что в минувшем году по сравнению с 2017 годом выросло число пчелиных семей: «Согласно имеющимся у нас данным, в стране имелось 300 тысяч пчелиных семей. Однако с целью организации субсидирования отрасли, в стране была проведена новая оценка хозяйств, в результате было определено, что сегодня количество пчелиных семей достигает 400 тысяч, и на содержание 270 тысяч из них предоставлены субсидии».

Председатель Ассоциации добавил, что необходимо расширять умения и знания пчеловодов: «В среднем, каждая пчелиная семья дает до десяти килограммов меда. Этот показатель весьма невелик, при сравнении с производительностью в ведущих странах мира. Если проводить определенные мероприятия для пчеловодов, расширять их знания, то сборы меда с каждой пчелиной семьи можно увеличить до 25-30 килограммов».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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