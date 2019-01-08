Саттар Мехбалыев: В результате политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал страной с ускоренно развивающейся экономикой

8 января 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым продуманной, дальновидной политики, опирающейся на национальные интересы, Азербайджан за последние 15 лет достиг значительного развития, были достигнуты успехи во всех сферах, значительно вырос авторитет страны на международной арене.

Об этом сказал во вторник в интервью Trend председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Саттар Мехбалыев.

«Как вы знаете, самым важным событием в Азербайджане в 2018 году стали президентские выборы. Мы на съезде единогласно поддержали кандидатуру Президента Ильхама Алиева. Потому что именно в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым продуманной, дальновидной политики, опирающейся на национальные интересы, Азербайджан за последние 15 лет достиг значительного развития, были достигнуты успехи во всех сферах, значительно вырос авторитет страны на международной арене, и Азербайджан стал страной с ускоренно развивающейся экономикой в мире», - добавил Мехбалыев.

Мехбалыев также отметил, что в 2018 году был проведен V съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана, что стало знаменательным событием.

«В съезде приняли участие не только местные представители, но и зарубежные гости. В целом в мероприятии приняли участие руководители профсоюзных центров около 80 зарубежных стран, в том числе руководители международных организаций. На съезде был представлен подробный отчет о работе, проделанной профсоюзами Азербайджана за прошедшие пять лет», - сказал Мехбалыев.

По его словам, в прошлом году министерством труда и социальной защиты населения, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) была создана трехсторонняя комиссия, где обсуждаются все важные вопросы.

«Другим важным событием стало проведение в декабре прошлого года IV съезда Международной конфедерации профсоюзов в столице Дании, Копенгагене. В этом грандиозном мероприятии приняли участие более 1200 представителей из 132 стран. В ходе выборов руководящих органов на съезде Азербайджан в очередной раз сохранил свою позицию, представитель Конфедерации профсоюзов Азербайджана был избран вице-президентом Международной конфедерации профсоюзов на следующий срок. То есть мое переизбрание вице-президентом - результат не только деятельности Конфедерации профсоюзов Азербайджана, но и очень успешной внешней политики Президента Ильхама Алиева. Авторитет Азербайджана на международной арене растет с каждым днем, с нашей страной считаются. Результатом этого стало то, что на международном съезде вновь был отдан голос за Азербайджан», - сказал Мехбалыев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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