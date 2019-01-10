В Азербайджане полностью контролируется ситуация по инфекционным заболеваниям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане контролируется ситуация в связи с инфекционными заболеваниями, и в пробах, взятых до сегодняшнего дня, не было случаев заражения корью и краснухой, сообщила в четверг Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева.

По словам замдиректора, эти болезни должны подтверждаться только на основании лабораторных анализов: «Лабораторные анализы проводятся на Противочумной станции, и до сегодняшнего дня в них не выявлены вирусы кори и краснухи. Эти анализы отправляются и в Москву. Тем самым подтверждаются результаты нашей лаборатории и отсутствие этих болезней в Азербайджане».

Алиева подчеркнула, что Азербайджан стоит в ряду стран, где с 2015 года полностью элиминирована (ликвидирована) корь и краснуха: «Ситуация в Азербайджане полностью стабильная, и в стране нет случаев заражения этими вирусами».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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