Стали известны новые тарифы на въезд-выезд автомобилей на территорию Бакинского автовокзала

БАКУ /Trend/ - Новые тарифы въезда и выезда автомобилей на территорию Бакинского международного автовокзального комплекса составят: один манат (0-2 часа), два маната (2-6 часов), три маната (6-12 часов), четыре маната (12-24 часа), сказала в четверг Trend глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова.

По словам главы пресс-службы, приобретя абонентскую карту за 30 манатов, пользователи получают право на безлимитное использование въезда в течение месяца.

Как отметила Мамедова, лимит времени (0-20 минут), предоставленный ранее для бесплатного въезда и выезда на территорию автовокзала, был отменен с выступлением в силу новых правил, применяемых с первого числа прошлого месяца.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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