В Азербайджане нет "свиного гриппа" - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет «свиного гриппа», сказал главный эпидемиолог минздрава Ибадулла Агаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если в стране появится «свиной грипп», то система здравоохранения Азербайджана способна его пресечь.

«В соседней Грузии распространен вирус H1N1. Но вводить запрет на въезд из Грузии в Азербайджан, как и выезд из страны, невозможно. Все заболевшие в Грузии госпитализированы», - сказал Агаев.

Напомним, что в Грузии от «свиного гриппа» (тип A-H1N1) уже скончались 14 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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