Минздрав Азербайджана о причине смерти в Грузии заразившихся "свиным гриппом"

11 января 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что в Азербайджан привезли вакцину против "свиного гриппа", ложная. Такой вакцины нет.

Об этом в пятницу сказал заведующий отделением Клинического медицинского центра минздрава Махир Рагимов, сообщает Trend.

По его словам, в мире используется вакцина против сезонного гриппа.

Рагимов также сказал, что «свиной грипп» не приводит к смерти.

«Однако если человек, больной «свиным гриппом», заражается бактериями стафилококка, то это может привести к летальному исходу. Причиной смерти людей в Грузии стал не «свиной грипп», а стафилококк», - добавил Рагимов.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Азербайджана Ибадулла Агаев сказал, что в Азербайджане с 2006 года существуют специальные палаты для больных острыми респираторными вирусными инфекциями.

По его словам, соответствующие структуры в Азербайджане принимают необходимые предупредительные меры по инфекционным заболеваниям.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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