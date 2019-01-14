В Азербайджанском медицинском университете планируется уменьшить количество экзаменов

14 января 2019 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете планируется уменьшить количество экзаменов.

Об этом в понедельник сказала проректор по учебно-медицинской работе Азербайджанского медицинского университета, профессор Сабир Алиев.

Проректор сказал, что раньше в зависимости от числа кредитов предмета, в Интернете размещались 700-1000 вопросов.

«Студенты в целом знакомились со всеми вопросами, затем каждый из них отвечал на экзаменах на 50 вопросов из общего количества вопросов. Затем мы заметили, что студенты начинают заниматься зубрежкой», - добавил Алиев.

Проректор добавил, что, учитывая это, были внесены изменения в порядке вопросов.

«Уже третий год, как в открытые тестовые вопросы также вносится и скрытые (не размещенные заранее в Интернете вопросы). В первый год из общего количества вопросов лишь пять были закрытыми», - сказал Алиев.

По словам проректора, в прошлом году количество скрытых вопросов увеличилось до 10 и в итоге значительно уменьшилось количество баллов, набранных студентами особенно по основным предметам. Самые высокие баллы набрали лишь талантливые студенты.

Алиев добавил, что количество вопросов на экзамене уменьшилось с 50 до 25, и отметил, что лимит в 50 баллов сохранился, так как за правильный ответ на каждый из 25 вопросов дается два балла.

Проректор также сказал, что в будущем планируется увеличить число закрытых вопросов до 15, параллельно с классическими тестами использовать письменную форму экзамена.

Алиев также отметил, что теперь планируется уменьшить количество экзаменов с 10 до семи.

Проректор также проинформировал о проведении с этого учебного года практических занятий в IV-V курсах не в виде кураций, а в форме парных часов, и добавил, что данный формат повысил качество практических занятий и создаст оптимальные возможности для наилучшего освоения предметной программы.

Проректор также счел правильным внесение в расписание уроков производственной практики, проводимой летом на III, IV, V курсах, и сказал, что до применения этого новшества не сумевшие сдать экзамены студенты не могли принимать участие в летнем семестре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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