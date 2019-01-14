БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете планируется уменьшить количество экзаменов.
Об этом в понедельник сказала проректор по учебно-медицинской работе Азербайджанского медицинского университета, профессор Сабир Алиев.
Проректор сказал, что раньше в зависимости от числа кредитов предмета, в Интернете размещались 700-1000 вопросов.
«Студенты в целом знакомились со всеми вопросами, затем каждый из них отвечал на экзаменах на 50 вопросов из общего количества вопросов. Затем мы заметили, что студенты начинают заниматься зубрежкой», - добавил Алиев.
Проректор добавил, что, учитывая это, были внесены изменения в порядке вопросов.
«Уже третий год, как в открытые тестовые вопросы также вносится и скрытые (не размещенные заранее в Интернете вопросы). В первый год из общего количества вопросов лишь пять были закрытыми», - сказал Алиев.
По словам проректора, в прошлом году количество скрытых вопросов увеличилось до 10 и в итоге значительно уменьшилось количество баллов, набранных студентами особенно по основным предметам. Самые высокие баллы набрали лишь талантливые студенты.
Алиев добавил, что количество вопросов на экзамене уменьшилось с 50 до 25, и отметил, что лимит в 50 баллов сохранился, так как за правильный ответ на каждый из 25 вопросов дается два балла.
Проректор также сказал, что в будущем планируется увеличить число закрытых вопросов до 15, параллельно с классическими тестами использовать письменную форму экзамена.
Алиев также отметил, что теперь планируется уменьшить количество экзаменов с 10 до семи.
Проректор также проинформировал о проведении с этого учебного года практических занятий в IV-V курсах не в виде кураций, а в форме парных часов, и добавил, что данный формат повысил качество практических занятий и создаст оптимальные возможности для наилучшего освоения предметной программы.
Проректор также счел правильным внесение в расписание уроков производственной практики, проводимой летом на III, IV, V курсах, и сказал, что до применения этого новшества не сумевшие сдать экзамены студенты не могли принимать участие в летнем семестре.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.