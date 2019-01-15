В Азербайджане в 2018 г. 17 должностных лиц были освобождены от должности в связи с коррупцией

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году в связи с коррупцией 25 должностных лиц получили предупреждения, 16 - выговор, три должностных лица - строгий выговор с привлечением к дисциплинарной ответственности, 17 человек были освобождены от должности.

Об этом, как сообщает Trend, заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности Главного управления и Комиссии по борьбе с коррупцией в 2018 году.

По его словам, в отчетном году, как и ранее, в сфере борьбы с коррупцией был осуществлен ряд превентивных мер, по 32 фактам были выявлены административные нарушения. В связи с этим было принято решение о начале производства по соответствующим делам, которые были направлены в суды. Также в различные государственные структуры и должностным лицам были направлены 157 представлений для устранения допущенных правонарушений.

Было отмечено, что в 2018 году в Главное управление поступили и расследованы 17 материалов из Государственного таможенного комитета, семь – из министерства по налогам, 21 – из министерства экологии и природных ресурсов, восемь – из Агентства пищевой безопасности, шесть – из Государственного комитета по архитектуре и градостроительству и 22 материала из судов, по 43 материалам были возбуждены уголовные дела по различным статьям.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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