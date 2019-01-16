Стратегия развития «UNEC-100»: основные цели до 2030 года

16 января 2019 18:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в рамках стратегии развития "UNEC-100” предусматривается реализация 7 стратегических целей и 31 задачи, передает Trend со ссылкой на Азербайджанский государственный экономический университет.

Согласно документу, как стратегические цели UNEC определены следующие: «Превращение в высококачественное высшее учебное заведение», «Превращение в исследовательский университет», «Превращение в предпринимательский университет», «Превращение в ведущий университет в сфере социальных услуг», «Превращение в интернациональный университет», «Превращение в университет с более гибкой и высокоэффективной системой управления», «Превращение в университет с высоким международным рейтингом».

UNEC в направлении превращения в высшее учебное заведение высокого качества наметил увеличение числа абитуриентов, выбравших университет, набрав высокие баллы, повышение среднего проходного балла до 500, постоянное совершенствование учебного процесса, повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, повышение доли молодых преподавателей в преподавании, международную аккредитацию образовательных программ, повышение стипендиальных возможностей студентов, обеспечение их общежитием, оказание самых широких в стране и регионе услуг дистанционного образования.

В соответствие со стратегией цели UNEC в направлении превращения в ведущего исследовательского университета являются следующими: предоставление образования магистратуры и докторантуры соответственно мировому опыту, создание завоевавшего высокий рейтинг «центра мозга», реализация исследовательских проектов за счет заявок и грантов, увеличение числа статей в самых престижных изданиях, входящих в научную платформу “Web of Science” и “Scopus”, и владение научными журналами, входящими в указанные базы.

UNEC в целях развития модели предпринимательского университета ежегодно увеличивает число стартапов, патентных заявок и коммерциализированных патентов, в том числе исследовательских и инновационных проектов, совместно реализуемых с миром бизнеса.

В получении статуса ведущего университета в сфере социальных услуг определены следующие цели – реализация проектов социальной ответственности национального уровня, совершенствование механизмов передачи знаний и опыта обществу, социальных условий студентов, общения с выпускниками, на протяжении жизни оказание услуг по образовательным программам.

В целях превращения в интернациональный университет и еще большего расширения интернационализации предусмотрено увеличение в UNEC числа иностранных студентов, обеспечение участия еще большего числа студентов, преподавателей и административного состава в международных программах обмена, а также постоянное увеличение числа международных двойных дипломов, в том числе образовательных программ на английском языке.

Согласно стратегии, для того, чтобы стать университетом с более гибкой и высокоэффективной системой управления определены следующие цели - полное применение в UNEC стратегического управления, постоянное повышение эффективности в использовании человеческих ресурсов, информационных ресурсов и управлении финансами, оптимизация структуры управления университета.

В результате осуществления мероприятий предусмотрено превращение UNEC в свое 100-летие в один из лучших 500 университетов мира.

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