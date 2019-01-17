Скорость ветра в Баку достигла 40 м/c, высота волн на Каспии - 7,9 метра - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Скорость ветра в Баку, Сумгайыте, бакинских поселках Маштага и Баладжары достигла в четверг 40 метров в секунду, высота волн на Каспии - 7,9 метра, сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно данным на 17:00, в поселке Пираллахи максимальная скорость ветра составила 30 метров в секунду, максимальная высота волн в открытом море - 7,9 метра.

В стране наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет два градуса тепла.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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