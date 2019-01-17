Скорость ветра в Баку достигла 40 м/c, высота волн на Каспии - 7,9 метра - минэкологии

17 января 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Скорость ветра в Баку, Сумгайыте, бакинских поселках Маштага и Баладжары достигла в четверг 40 метров в секунду, высота волн на Каспии - 7,9 метра, сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Согласно данным на 17:00, в поселке Пираллахи максимальная скорость ветра составила 30 метров в секунду, максимальная высота волн в открытом море - 7,9 метра.

В стране наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет два градуса тепла.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку и на Абшеронском полуострове ветер усилился до 35 м/с - министерство
Общество 09:46
В Азербайджане создан штаб в связи с опасной гидрометеорологической ситуацией
Общество 15 января 21:06
В Азербайджане будет разработан проект документа о загрязненных территориях Абшерона
Общество 27 декабря 2018 20:09
В Азербайджане за ущерб окружающей среде наложены штрафы на более чем 200 тыс. манатов
Общество 25 декабря 2018 17:35
Минэкологии Азербайджана предупредило лиц, занятых незаконной ловлей рыбы
Общество 20 декабря 2018 19:00
Минэкологии Азербайджана предупредило рестораны, покупающие мясо дичи
Общество 17 декабря 2018 18:54
Лента новостей
В Ходейде обстреляли кортеж наблюдателя ООН
В мире 18:57
Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по оптимизации структуры ряда госорганов
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям
Политика 18:52
Фарах Алиева: В Азербайджане важно упростить защиту диссертаций
Общество 18:42
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане в 2019 году
Энергетика 18:35
Ежегодный ущерб от стихийных бедствий в Азербайджане составляет $250-300 млн
Общество 18:22
Японские ученые в три раза занизили дозы радиации в Фукусиме
Другие страны 18:11
Полиция в Афинах применила слезоточивый газ для разгона протестующих учителей
Европа 18:07
Запущено первое в КНР тестирование автопилотных технологий на базе 5G
Китай 18:04