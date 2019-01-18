В последующие дни температура в Азербайджане будет повышаться – минэкологии

18 января 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове сейчас скорость ветра не превышает 16-20 м/с, тогда как 17 и 18 января был опасный, сильный ветер, его скорость достигала 40 м/с.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, в районах республики ветер был не таким сильным, максимальная скорость составляла 28 м/с.

«Сейчас высота волн в открытом море 3,6-5 метров. До вечера ветер стихнет. И сегодня температура воздуха повысится до пяти градусов», - сказал она.

Директор департамента добавила, что в последующие два-три дня погода будет умеренной и температура будет повышаться.

Она также прокомментировала выражение "особо опасное гидрометеорологическое явление".

"Опасные гидрометеорологические явления подразделяются на категории. Если максимальная скорость ветра приближается к 40 м/с и высота волн в море достигает 6-8 метров, то согласно принятым критериям это относится к категории "особо опасное гидрометеорологическое явление". И мы обязаны предоставить соответствующим организациям информацию под таким заголовком", - сказала Тагиева.

По ее словам, опасные гидрометеорологические явления делятся на две категории: "Бывают опасные и особо опасные гидрометеорологические явления. Погодные условия, которые наблюдались вчера на территории страны, считаются особо опасными".

(Автор Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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