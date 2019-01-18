Законопроект "О репродуктивном здоровье" нацелен на защиту здоровья женщин - комитет Милли Меджлиса

18 января 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На повестку весенней сессии парламента Азербайджана планируется вынести законопроекты «О репродуктивном здоровье», «О донорстве и трансплантации человеческих органов», и «Об оптике и оптических услугах».

Об этом в пятницу во время выступления на заседании Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Амирасланов отметил, что некоторые депутаты имели претензии по закону «О репродуктивном здоровье».

«Были и объективные причины в их претензиях, но также было множество субъективных подходов. Мы пересмотрели законопроект, и он теперь готов для обсуждения. Ни одна структура не выступает против этого закона», - сказал Амирасланов.

Председатель комитета добавил, что в законопроекте «О репродуктивном здоровье» речь идет не только об экстракорпоральном (искусственном) оплодотворении.

«Данный вопрос лишь малая часть этого закона. Этот законопроект в целом направлен на здоровье женщин», - отметил председатель парламентского комитета.

Что касается законопроекта «О донорстве и трансплантации человеческих органов», Амирасланов считает, что необходимо внести серьезные изменения в документ.

По словам председателя парламентского комитета, в этом законопроекте не отражен процесс извлечение из тела донора органов и тканей, что составляет основу трансплантации.

«Сегодня существует крайняя необходимость в этом законе, который, прежде всего, удовлетворит потребность людей, нуждающихся в трансплантации органов», - сказал Амирасланов.

Председатель парламентского комитета Амирасланов отметил, что в стране ведется важная работа по трансплантации печени.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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