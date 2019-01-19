В Грузии нет вируса "свиного гриппа" - ВОЗ

19 января 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время одним из часто задаваемых является вопрос о том, может ли "свиной грипп" перейти из Грузии в Азербайджан. Однако в Грузии нет вируса "свиного гриппа".

Об этом, как сообщает в субботу Trend, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в Грузии в настоящее время распространен сезонный вирус гриппа.

"В целом же нынешняя ситуация в этом отношении, по сравнению с предшествующими годами, более спокойная. В лабораториях стран мира изучаются образцы вирусов гриппа, чтобы определить, не появился ли новый вирус. Важно знать, есть ли какие-либо изменения. Так как если появится новый вирус, то, как и в 2009 году, может возникнуть пандемия. Но на сегодня это не является предметом обсуждения", - добавила Харманджи.

Она отметила, что, согласно данным министерства здравоохранения, ситуация в Азербайджане в связи с распространением вирусов контролируется.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление
Политика 14:51
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 14-18 января
Энергетика 14:18
The Washington Times: Независимый Азербайджан - лучшая дань памяти жертвам трагедии 20 Января
Политика 13:48
Сиявуш Новрузов: Резолюция Европарламента - попытка бросить тень на серьезные успехи Азербайджана
Политика 13:00
Из Махачкалы пустят электрички до границы с Азербайджаном
Бизнес 12:33
Резолюция Европарламента наносит ущерб партнерским отношениям между ЕС и Азербайджаном - депутат
Политика 10:48
Лента новостей
Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление
Политика 14:51
Завтра в Баку будет до восьми градусов тепла
Общество 14:47
Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства
Политика 14:32
В какие страны казахстанцы больше всего отправляют деньги
Финансы 14:21
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 14-18 января
Энергетика 14:18
В Грузии упразднят схему профессионального развития учителей
Грузия 14:07
Беларусь и Латвия заинтересованы в развитии сотрудничества
Беларусь 14:03
В Израиле откроется новый аэропорт
Израиль 14:00
The Washington Times: Независимый Азербайджан - лучшая дань памяти жертвам трагедии 20 Января
Политика 13:48