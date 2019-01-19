Восемь олимпийских призеров выступят в Баку

19 января 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена участников Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу, который пройдет в Баку 16-17 февраля, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На этом Кубке мира, который носит характер квалификации на Олимпиаду в Токио, поведут борьбу такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров (Беларусь), Розана Макленнан (Канада), Джейсон Буринет (Канада), Донг Донг (Китай), Гао Лей (Китай), Дмитрий Ушаков (Россия), Бриони Пейдж (Великобритания), Вицани Бенни (Австрия). Зрители в Баку впервые смогут наблюдать в прямом эфире грандиозные выступления в Национальной арене гимнастики такого количества олимпийских призеров.

Кубок, в котором примут участие не только призеры Олимпийских игр, но и медалисты чемпионатов мира и Европы, уже обещает самую высокую конкуренцию.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдут восемь Кубков мира по батутной гимнастике, которые являются квалификацией на Олимпийские игры, два из которых будут проведены в Баку (2019, 2020).

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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