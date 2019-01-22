Все страницы в соцсетях, созданные от имени начальника Службы госбезопасности Азербайджана, - фейковые

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях, в том числе в facebook, были попытки создания фейковых страниц, относящихся к начальнику Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковнику Мадату Гулиеву.

Об этом во вторник говорится на официальной странице Службы госбезопасности в facebook.

В связи с этим отдел по связям с общественностью СГБ сообщает, что Мадат Гулиев не имеет страницы, профиля и аккаунта в социальных сетях.

"Все страницы в социальных сетях, созданные от имени начальника Службы государственной безопасности, - фейковые! Еще раз доводим до сведения, что создание без разрешения в социальных сетях фейковых страниц, каналов, профилей с использованием имени руководителей Службы государственной безопасности, а также названия и логотипа Службы государственной безопасности недопустимо и влечет ответственность в порядке, установленном законом", - говорится в информации.

Также на страницы СГБ отмечается, что информацию можно получить на официальном сайте www.dtx.gov.az, а также перейдя на официальные аккаунты в facebook, twitter и youtube или подписавшись на эти страницы и каналы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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