Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев остались без муниципалитетов - председатель комитета

25 января 2019 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более миллиона граждан Азербайджана - беженцы и вынужденные переселенцы - остались без муниципалитетов.

Об этом в пятницу за заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель комитета Ариф Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что армянские вооруженные силы оккупировали 20 процентов территории Азербайджана, и более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Председатель комитета отметил, что, согласно законодательству, муниципалитеты не могут создаваться, если нет территории. И с этой точки зрения ставшие беженцами и вынужденными переселенцами азербайджанцы остались без муниципалитетов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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