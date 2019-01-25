В Азербайджане будет реализовано 50 проектов дорожной инфраструктуры (ФОТО)

25 января 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане будет реализовано 50 проектов дорожной инфраструктуры по районным, внутрипоселковым, сельским и межпоселковым автомобильным дорогам протяженностью более 1000 километров в 43 районах.

Об этом на коллегии, посвященной итогам 2018 года и задачам на 2019 год, сказал председатель правления Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

Председатель правления отметил, что будут строиться дороги и автомагистрали республиканского значения, для укрепления материально-технической базы предусмотрено приобретение новых машин и механизмов 270 наименований.

По словам Мамедова, в прошлом году в 54 районах республики, а также в Баку и Сумгайыте было завершено 90 проектов, к которым относятся десять автодорог республиканского значения, 64 сельские дороги, 11 межпоселковых дорог в Баку, две автомобильные дороги общегородского значения, два моста и один тоннель. Это автомобильные дороги протяженностью 2042,3 километра, охватывающие 930 населенных пунктов, где проживают 2,2 миллиона человек.

Он подчеркнул, что в прошлом году в эксплуатацию были сданы 33 моста, 29 путепроводов, четыре тоннеля, приобретены машины и механизмы 221 наименования.

Председатель правления добавил, что если в 2015 году протяженность автодорог первой технической категории составляла 461 километр, то сегодня она составляет 909,5 километра.

Мамедов также коснулся автотрассы Алят-Астара-госграница с Ираном, добавив, что осуществляются определенные работы для того, чтобы 170-километровый участок этой автомагистрали был платным. Также продолжается строительство новой автодороги Баку-Губа-госграница с Россией, 92-километровый участок которой стал строиться в прошлом году.

"В настоящее время ускоренными темпами идут строительные работы на участке магистрали протяженностью 29,9 километра. За исключением асфальтобетонного покрытия на участке в 7,5 километра, все работы уже завершены», - сказал Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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