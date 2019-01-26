В Азербайджане будет электронизирован и упрощен процесс усыновления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Процесс усыновления в Азербайджане будет полностью электронным, упрощенным, доступным и прозрачным. Об этом сказал на проведенной в министерстве пресс-конференции по работе, проводимой по совершенствованию управления в сфере усыновления, завотделом политики по социальной защите лиц с инвалидностью Сабир Годжаев, сообщает в субботу Trend.

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило и утвердило План мер по выполнению поручений согласно указу Президента Ильхама Алиева «О совершенствовании управления в сфере усыновления» от 10 декабря 2018 года.

Заведующий отделом напомнил, что в соответствии с этим указом министерству поручено осуществлять государственную политику и регулирование в сфере усыновления.

К задачам министерства, указанным в документе, относятся ведение единого электронного учета детей, взятых на усыновление, и лишенных родительской опеки, а также лиц, желающих их усыновить (граждане Азербайджана, иностранцы и лица без гражданства), обоснование усыновления, заключение о том, отвечает ли усыновление интересам ребенка, выдача разрешения на усыновление детей, являющихся гражданами Азербайджана, иностранцам или лицам без гражданства и установление аккредитованного органа оказывающего правовую поддержку этим лицам, меры по контролю в связи с жизненными условиями детей, являющихся гражданами Азербайджана, взятых на усыновление иностранцами или лицами без гражданства.

Годжаев отметил, что для выполнения перечисленных задач при поддержке международной консалтинговой компании проводятся консультации с соответствующими государственными органами, участвующими в процессе усыновления, НПО, независимыми экспертами и международными организациями.

В настоящее время Рабочая группа министерства работает над проектом решения «Правил усыновления детей, лишенных родительской опеки», мерами и поддерживающими механизмами, стимулирующими усыновление детей, лишенных родительской опеки, проектами изменений в соответствующие законодательные акты, проводит определенную работу по созданию подсистемы «Усыновление и дети, лишенные родительской опеки» в централизованной электронно-информационной системе министерства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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