Продолжается строительство новой автодороги Баку-Губа-граница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в ускоренном режиме продолжает строительство, начиная от поселка Г.З.Тагиева, автомобильной дороги M-1 Баку-Губа-Россия - государственная граница с Россией, передает Trend в субботу со ссылкой на Государственное агентство.

Дорога M-1, начинающаяся от поселка Г.З.Тагиева, с 45 километра этой магистрали строится в соответствии с технической сложностью 1b.

Планируется построить два дорожных узла, два моста, четыре подземных автомобильных тоннеля, проложить 33 бетонные трубы, перенести линии электропередачи различного напряжения, линии водоснабжения, линии нефтегазоснабжения международного значения, а также бетонные барьеры.

Новая строящаяся дорога после 92 километра будет соединяться с дорогой протяженностью 60 километров от жилого массива Гендоб Девечинского района до границы с Россией. Протяженность новой автомобильной дороги от поселка Г.З.Тагиева до госграницы с Россией составит 152 километра.

Строительство новой автомобильной дороги придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, играя важную роль в перевозке грузов и пассажиров по международному транспортному коридору «Север-Юг» создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитных грузов, увеличения объема грузов и росту прибыли, развития транспортной инфраструктуры страны, открытия новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит решить многие социальные вопросы.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.