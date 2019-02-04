БАКУ /Trend/ - Утвержден логотип чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Баку в 2019 году станет одним из центральных городов, принимающих соревнование по художественной гимнастике. Так, в текущем году Федерация гимнастики Азербайджана проведет три Кубка мира, два Чемпионата Европы и один Чемпиона мира по видам гимнастики.

Главной особенностью Кубков мира по прыжкам на батуте (16-17 февраля) и спортивной гимнастике (14-17 марта), а также чемпионата мира по художественной гимнастике (16-22 сентября) является то, что они станут лицензией к Олимпийским играм 2020 в Токио.

На подготовительном этапе, который идет параллельно с этим турнирами, утвержден логотип Чемпионата мира по художественной гимнастике.

На логотипе, где сочетанием фиолетовых, золотых и красных тонов подчеркивается изящность женщины, главным инструментом выбрана лента. Изящность ленты, являющейся одним из любимых снарядов гимнаста, отображена на логотипе самыми изящными деталями, что вдохновит гимнастов на покорение мировой арены на этом чемпионате.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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