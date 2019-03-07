Обнародованы правила приема в первый класс лицеев и гимназий Баку

7 марта 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прием в первый класс лицеев и гимназий Баку для всех детей, проживающих согласно прописке на территории, где расположена школа, будет проводиться без конкурса, за исключением трех учебных заведений – Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и средне-специальной школы имени Бюльбюля.

Об этом сказала заместитель директора Управления образования по городу Баку Ильхама Абдуллаева, сообщает в четверг Trend.

По словам замдиректора, если ребенок не проживает (официально не прописан) на территории, где находится лицей или гимназия, то его прием в первый класс лицея или гимназии будет проводиться на основании собеседования. Прошедший собеседование ребенок будет считаться принятым в лицей и гимназию.

Абдуллаева добавила, что прием документов лицеи и гимназии начнется 13 марта в электронном порядке: «В электронных заявлениях родители могут указать только один лицей. Дети, не принятые в лицей, вновь могут обратиться в систему для приема в общеобразовательное заведение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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