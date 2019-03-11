Российские шахматисты сыграли вничью с командой Азербайджана на ЧМ

Мужская сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана в шестом туре командного чемпионата мира по шахматам в Астане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Матч закончился со счетом 2-2. Победу одержал Ян Непомнящий, вничью сыграли Александр Грищук и Владислав Артемьев, а Сергей Карякин потерпел поражение.

Сборная России с 10 очками возглавляет турнирную таблицу и на один балл опережает ближайших преследователей – команды Индии и Англии. В седьмом туре российские шахматисты встретятся со сборной США.

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