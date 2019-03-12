В Азербайджане строится новое здание для пострадавших от землетрясения семей

12 марта 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для семей, дома которых находятся в аварийном состоянии в результате сильного землетрясения, произошедшего пятого февраля в Шамахинском районе, строится новое четырехэтажное жилое здание.

Об этом во вторник сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района, заместитель председателя комиссии по чрезвычайной ситуации Рустам Алиев.

По словам зампредседателя комиссии, уже началось строительство здания.

«В четырехэтажном, двухблочном здании разместится 44 квартиры. Строящееся здание предназначено лишь для семей, дома которых находятся в аварийном состоянии в результате землетрясения. Имеются также частные жилые дома, которые находятся в критическом состоянии, и на месте этих домов невозможно построить жилье. По указанию Президента для этих семей строится новое здание», - отметил Алиев.

Главный архитектор добавил, что в целом в аварийном состоянии находятся 255 домов.

Напомним, что пятого февраля на территории Агсу, в семи километрах к югу от станции Пиргулу, было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять, в близлежащих районах – до 4,3 балла.

В этот же день в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу, на территории Исмаиллы, также было зафиксировано землетрясение.

Также подземные толчки были зарегистрированы на территории Агсу девятого и 11 февраля.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 10 марта 21:46
В районе Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Другие страны 10 марта 13:17
Граждане уверены, что Президент Азербайджана никогда не оставит их в беде - жительница Шамахи
Политика 9 марта 12:34
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Другие страны 8 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев доказал, что выполняет обещанное - житель Шамахинского района
Политика 8 марта 16:56
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 8 марта 06:30
Лента новостей
В Азербайджане кустарные цеха наносят ущерб экологии - депутат
Общество 14:37
Обычаи и традиции праздника Новруз в Азербайджане отразили в красочном проекте (ВИДЕО,ФОТО)
Стиль 14:25
"Газпромбанк" готов выделить миллиарды на проекты в Азербайджане
Энергетика 14:19
В Стамбуле открылась новая железная дорога
Турция 14:18
Экстренно севший в Баку самолет "Уральских авиалиний" приземлился в Москве
Общество 14:09
В ходе учений азербайджанская армия передислоцировала боевые авиасредства (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14:05
В Азербайджане расширяется сеть «Друзей МСБ»
Бизнес 13:58
Водные ресурсы Азербайджана уменьшились - минэкологии
Общество 13:53
Хорошие отношения Болгарии и Азербайджана - основа для успешного военного сотрудничества - премьер
Политика 13:53