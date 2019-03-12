В Азербайджане строится новое здание для пострадавших от землетрясения семей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для семей, дома которых находятся в аварийном состоянии в результате сильного землетрясения, произошедшего пятого февраля в Шамахинском районе, строится новое четырехэтажное жилое здание.

Об этом во вторник сказал Trend главный архитектор Исполнительной власти Шамахинского района, заместитель председателя комиссии по чрезвычайной ситуации Рустам Алиев.

По словам зампредседателя комиссии, уже началось строительство здания.

«В четырехэтажном, двухблочном здании разместится 44 квартиры. Строящееся здание предназначено лишь для семей, дома которых находятся в аварийном состоянии в результате землетрясения. Имеются также частные жилые дома, которые находятся в критическом состоянии, и на месте этих домов невозможно построить жилье. По указанию Президента для этих семей строится новое здание», - отметил Алиев.

Главный архитектор добавил, что в целом в аварийном состоянии находятся 255 домов.

Напомним, что пятого февраля на территории Агсу, в семи километрах к югу от станции Пиргулу, было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять, в близлежащих районах – до 4,3 балла.

В этот же день в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу, на территории Исмаиллы, также было зафиксировано землетрясение.

Также подземные толчки были зарегистрированы на территории Агсу девятого и 11 февраля.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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